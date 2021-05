Dak- en thuislozen vanaf maandag ingeënt

Vorig jaar helft minder wildplasboetes door coronavirus

Nederlanders zijn vorig jaar beduidend minder beboet vanwege wildplassen. Het aantal boetes voor dit vergrijp halveerde vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt datapersbureau LocalFocus donderdag na een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De politie vermoedt dat de sluiting van de horeca de oorzaak is.



In 2020 werden achtduizend boetes uitgedeeld aan mensen die in het openbaar hun behoefte deden, tegen circa zeventienduizend een jaar eerder. Het totale met deze boetes opgehaalde bedrag kwam uit op 1,1 miljoen euro, ook een halvering.



Door de uitbraak van COVID-19 waren horecazaken een groot deel van het jaar gesloten. De politie noemt het "heel aannemelijk" dat het aantal boetes voor wildplassen of -poepen daardoor is gedaald.



In Nederland geldt geen landelijk verbod voor wildplassen. Gemeenten kunnen zelf kiezen om hier regels over op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Vaak is de regel dat plassen of poepen in het wild niet is toegestaan binnen de bebouwde kom. Daar staat dan een boete op van 140 euro. Het aantal boetes voor wildplassen is in bijna alle provincies gedaald, met uitzondering van Flevoland. In de provincie Groningen zijn relatief de meeste van deze boetes uitgedeeld. Drenthe telde er verhoudingsgewijs juist weinig.