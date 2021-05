Dak- en thuislozen krijgen vanaf deze week prik

Mexico meldt kleinste aantal coronaoverlijdens in ruim een jaar tijd

In Mexico zijn in de afgelopen 24 uur 50 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19, meldt het ministerie van Gezondheid. Dit is het kleinste aantal overlijdens binnen een etmaal aan het virus in ruim een jaar tijd.



Het aantal overlijdens neemt al een paar weken gestaag af in het Latijns-Amerikaanse land, mogelijk omdat steeds meer Mexicanen een vaccin kregen. Desondanks zagen enkele staten dit weekend toch af van versoepelingen doordat het aantal besmettingen daar weer toenam.



In totaal overleden er sinds het begin van de pandemie 221.647 mensen aan COVID-19 in Mexico. De regering denkt echter dat dit dodental in werkelijkheid groter is.