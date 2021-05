Curaçao versoepelt maatregelen: stranden weer open

Zo'n 90.000 artsen wachten op werkvergunning voor India

Ongeveer 90.000 Indiase artsen met een buitenlands diploma willen in India helpen in de strijd tegen COVID-19, maar kunnen nog niet aan de slag omdat ze een werkvergunning nodig hebben. Ze willen door de regering aan het werk worden gezet, meldt een Indiase organisatie die hun belangen behartigt.



De artsen willen in India helpen omdat hun thuisland worstelt met vele coronabesmettingen die hebben geleid tot een overbelasting van de zorg. Experts waarschuwen dat het land binnenkort te maken krijgt met een tekort aan medisch personeel op de intensivecare-afdelingen omdat de zware tweede golf zijn tol gaat eisen.



Indiërs die onder meer in Bangladesh, de Filipijnen, Nepal en Kirgizië een opleiding tot arts hebben afgerond, moeten in India examens afleggen voordat ze er hun beroep mogen uitoefenen. Hun diploma's zijn erkend door de gezondheidsorganisatie WHO, maar de artsen moeten van de Indiase autoriteiten getoetst worden, omdat ze niet gewend zijn aan gezondheidsproblemen in India.



Volgens de belangenorganisatie zijn veel artsen al geslaagd voor de toetsen, maar wachten ze nog op hun werkvergunning, terwijl anderen in juni pas de toetsen kunnen maken. "We eisen niet dat buitenlandse afgestudeerden operaties mogen uitvoeren, maar ze moeten wel als eerstelijnswerkers kunnen werken op zo'n kritiek moment", aldus Najeerul Ameen, voorzitter van de All India Foreign Medical Graduates Association.