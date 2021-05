Chef Britse vaccinoperatie: VK in augustus coronavrij

Het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, circuleert in augustus niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de vertrekkend baas van de Britse vaccinoperatie, Clive Dix, vrijdag gezegd in deDe Brit is ervan overtuigd dat zogenoemde 'vaccinboosters' pas nodig zullen zijn in het begin van 2022. Londen onderzoekt momenteel nog wel COVID-19-vaccin daarvoor het meest geschikt is.Dix verwacht dat iedereen in het Verenigd Koninkrijk ten minste één prik heeft gekregen voor eind juli. "Tegen die tijd hebben we waarschijnlijk iedereen beschermd tegen de bekende coronavirusvarianten."In het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan 51 miljoen prikken gezet. Op de ranglijst van snelst vaccinerende landen staan de Britten op de tweede plaats. De helft van de bevolking heeft inmiddels een eerste dosis ontvangen.