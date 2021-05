Burgemeesters willen betere communicatie over testplan

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de communicatie over het testen voor toegang beter moet. "Het kabinet moet zo concreet mogelijk alle activiteiten benoemen die mogelijk worden door het testen", zei voorzitter Hubert Bruls na afloop van de vergadering.



Het gaat volgens hem dan over activiteiten die op dat moment nog niet kunnen door de coronaregels. Bijvoorbeeld het bezoeken van musea die volgens de stappen in het openingsplan gesloten moeten blijven.



Overigens niet alle burgemeesters staan te springen voor het testplan. "Als straks stap twee ingaat, hebben wij nog anderhalve maand totdat de situatie weer bijna normaal is en wij alle vrijheden weer terug hebben. Eerlijk gezegd vind ik het best veel gedoe om voor die anderhalve maand ook nog een testparcours naast het stappenplan te hebben. Zet alle inzet die we hebben nog op dat stappenplan en het zo snel mogelijk vaccineren van de samenleving", aldus burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.



Minister Hugo de Jonge, die ook aanwezig was, ziet vooral kansen. "Met het testen kunnen we eerder en meer activiteiten mogelijk maken. Zodra het testen niet meer nodig is, stoppen we er weer mee."