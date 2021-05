Aantal hotelovernachtingen Spanje nog lang niet op het oude niveau

Het aantal door toeristen geboekte overnachtingen in Spaanse hotels is in april gestegen naar ruim vier miljoen. Dat is nog altijd 85 procent minder dan in dezelfde maand in 2019, dus vóór de coronacrisis. Dat meldt het Spaanse statistiekbureau.



In april 2020 waren er nul boekingen door toeristen, omdat toen in het land strikte lockdownmaatregelen golden.



Op 7 juni opent Spanje de deuren voor alle bezoekers die zijn ingeënt tegen COVID-19. In gebruikelijke jaren trekt Spanje meer dan 80 miljoen toeristen. Iets meer dan 4 procent daarvan is Nederlands.