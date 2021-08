Buitenlandse pelgrims weer welkom in Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië gaat vanaf maandag weer geleidelijk pelgrims uit het buitenland toelaten die Mekka willen bezoeken voor de umrah, een islamitische bedevaart die het hele jaar door gemaakt kan worden. Het aantal bedevaartgangers dat per maand welkom is, zal van 60 duizend oplopen tot 2 miljoen, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. De pelgrims die de umrah willen verrichten, moeten wel gevaccineerd zijn, aldus het Saoedische ministerie voor Bedevaartzaken.



Saoedi-Arabië heeft de pelgrimage al een tijdlang aan banden gelegd vanwege het coronavirus. Vorig jaar juni kondigde het land aan dat buitenlandse bedevaartgangers het land niet langer in mogen en werd er ook een limiet gesteld aan het aantal binnenlandse bedevaartgangers. Die maatregelen worden nu beetje bij beetje teruggeschroefd.



Vorige maand mochten 60.000 Saudiërs meedoen aan de hadj, de traditionele moslimbedevaart naar Mekka die geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Ook zij moesten gevaccineerd zijn. Vorig jaar waren dat er 10 duizend. In 2019 trokken nog 2,5 miljoen gelovigen naar Mekka. Van hen kwamen er 1,8 miljoen uit het buitenland.