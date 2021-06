In totaal vinden er in juli 49 festivals plaats in Nederland volgens de hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwssite over festivals Festivalinfo. In juli 2019 waren dat er nog zo'n 146.De meeste festivals die niet doorgaan zijn volgens de festivalsite naar 2022 verhuisd. Sommige zijn verplaatst naar later in de zomer of in het najaar.Ondanks de versoepelingen voor grote evenementen in juli, staan er nog niet heel veel festivals op de agenda. Dat laat de nieuwssite Festivalinfo weten. Er zijn bijna honderd festivals minder te bezoeken in juli dan in 2019.Lees hier meer over de versoepelingen die vanaf zaterdag ingaan.