Britten krijgen vanaf september derde coronaprik

Zo'n 32 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk komen vanaf volgende maand in aanmerking voor een derde vaccinatie tegen COVID-19, meldt de Britse krant The Telegraph. De uitnodiging is bedoeld voor mensen van vijftig jaar en ouder en andere kwetsbare groepen.



Tot nu toe kregen Britten maximaal twee coronaprikken. Maar vanwege de snelle verspreiding van de deltavariant en de vermoedelijke afname van de effectiviteit van vaccins na verloop van tijd, is er in veel landen steeds meer animo voor een extra prik.



Sinds zondag kunnen ouderen in Israël al kiezen voor een derde inenting. Israël is daarmee voor zover bekend het eerste land waar dit kan.



Britten kunnen naar verwachting op zijn vroegst vanaf 6 september een derde prik halen. Volgens The Telegraph worden vanaf dat moment wekelijks 2,5 miljoen extra prikken gezet. De campagne zou in dat geval in december afgerond moeten zijn.