Recordaantal van 115.000 coronabesmettingen in 24 uur in Brazilië

In Brazilië is een recordaantal van 115.228 coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn daarnaast 2.392 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.



Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft na de Verenigde Staten het grootste aantal coronagerelateerde sterfgevallen ter wereld; ongeveer 507.000. Qua aantal besmettingen staat Brazilië op de derde plek na de VS en India. In totaal is het coronavirus in Brazilië al bij ruim achttien miljoen personen vastgesteld.