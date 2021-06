Brazilië passeert grens van half miljoen sterfgevallen door COVID-19

Brazilië is zaterdag de grimmige grens van 500.000 coronagerelateerde sterfgevallen gepasseerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het afgelopen etmaal zijn nog eens 2301 Brazilianen overleden als gevolg van het longvirus en daarmee komt het totale aantal geregistreerde overlijdens door COVID-19 uit op 500.800. Na de Verenigde Staten telt geen enkel ander land zoveel coronagerelateerde sterfgevallen.



"500.000 levens verloren als gevolg van de pandemie die ons Brazilië en de wereld treft", tweette minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk een stuk hoger ligt.



Duizenden Brazilianen gingen zaterdag de straat op om te protesteren tegen het lakse coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Ze vervloekten volgens de grootste nieuwszender Globo in zeker 44 steden de rechts-populistische machthebber omdat hij onder meer heeft nagelaten snel de nodige doses vaccin in te slaan en nog altijd de noodzaak een mondkapje te dragen ter discussie stelt.