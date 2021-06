Braziliaanse president beboet vanwege niet dragen mondkapje

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en parlementslid Eduardo Bolsonaro en minister Tarcísio Gomes de Freitas van Infrastructuur ontvingen een bon van 555,71 reais (ongeveer 90 euro), meldt de Braziliaanse krant Folha de S. Paulo zaterdag. Het drietal had geen masker op tijdens een motorrally in São Paulo waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren.



De gouverneur van de staat São Paulo, João Doria, is een van de rivalen van de huidige president en een mogelijke tegenstander bij de verkiezingen van 2022. Tijdens een toespraak in Ibirapuera Park sprak Bolsonaro, die het coronavirus vanaf het begin bagatelliseerde, zich wederom uit tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen.



Ruim drie weken eerder werd Bolsonaro ook al beboet vanwege het niet dragen van een mondkapje bij een evenement.