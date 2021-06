Bruls: Rekening houden met een zomer vol overlast

Nederland moet deze zomer rekening houden met meer overlast. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maakt zich zorgen over de "naweeën van de lockdown". Dat uit zich volgens hem in een enorme drukte in de buitenruimte en illegale feesten. "Mensen hebben een grote behoefte om naar buiten te gaan."



Alleen al in zijn stad Nijmegen waren dit weekeinde meerdere bijeenkomsten in onder meer parken waarop honderden jongeren afkwamen. "Het maandenlange binnen zitten moet eruit. Daar blijven we nog wel even last van houden", verwacht de burgemeester.



Het aantal overlastklachten nam tijdens de coronacrisis flink toe. Mensen zijn meer thuis, horen meer en kunnen minder hebben. Hij voorspelt dat dit nog wel even zo doorgaat. "Deze zomer is het geven en nemen. Wij moeten accepteren dat mensen, vooral jongeren, behoefte hebben om naar buiten te gaan. Dat gaat overlast geven. Dat wat in toom te houden, vind ik een flinke uitdaging."