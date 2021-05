Bolsonaro zou nooit vaccins hebben willen kopen

Een miljoen doden door COVID-19 in Latijns-Amerika

Het totale officiële dodental van de coronapandemie in Latijns-Amerika en de Caraïben is vrijdag de één miljoen gepasseerd. Sinds het virus eind februari vorig jaar voor het eerst in Latijns-Amerika de kop op stak, zijn er ook al ruim 31,5 miljoen besmettingen geconstateerd in het zuidwestelijke werelddeel.



Zo'n 90 procent van alle coronagerelateerde sterfgevallen in het gebied komen uit vijf landen, waar 70 procent van de bevolking van het werelddeel woont. Brazilië heeft met 446.309 doden van alle Latijns-Amerikaanse landen het meeste te lijden gehad onder de coronapandemie, gevolgd door Mexico (221.080), Colombia (82.233), Argentinië (73.391) en Peru (67.253).



In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten wil de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied nog niet op stoom komen.