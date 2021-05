Ook in België nemen ziekenhuiscijfers snel af

Net als in Nederland lijkt het ook in België de goede kant op te gaan met het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Viroloog Steven Van Gucht heeft op een persconferentie "alleen maar goed nieuws te melden".



België wil op 9 juni een reeks versoepelingen doorvoeren, zoals het heropenen van cafés. Voorwaarde is wel dat het aantal ic-patiënten onder de vijfhonderd zou komen. Dat gaat volgens Van Gucht ruimschoots lukken als de leegstroom voortzet.



Volgen de Belgische topviroloog zou het aantal ic-patiënten eind deze maand al onder de grens van vijfhonderd kunnen duiken. Rond 9 juni zouden "met het huidige tempo zelfs minder dan vierhonderd" patiënten op de ic liggen.