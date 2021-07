Grote priklocaties gaan binnenkort dicht

Omdat steeds meer mensen tegen COVID-19 zijn gevaccineerd en het vaccinatietempo afneemt, gaan enkele grote vaccinatielocaties binnenkort dicht. In de Expo Houten worden op 4 augustus de laatste prikken gezet. Eind augustus worden ook de locaties in de Jaarbeurs in Utrecht en De Rijtuigenloods in Amersfoort gesloten, meldt de GGD regio Utrecht.



"Bijna iedereen die voor vaccinatie in aanmerking komt, is inmiddels volledig of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft een uitnodiging ontvangen. We plannen elke week nog duizenden afspraken in, maar die aantallen lopen al terug", legt de gezondheidsdienst uit.



De grote capaciteit die de GGD's hebben opgebouwd om zo snel mogelijk grote groepen mensen te vaccineren, "is straks niet meer nodig". "We verleggen onze focus naar kleinschaliger vaccineren, in alle gemeenten in onze regio en in specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft." Dat kan dan met of zonder afspraak. Ook in andere regio's is het al mogelijk om zonder afspraak een coronaprik te halen.