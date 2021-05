Eerste besmetting in twee maanden in Australische deelstaat Victoria

In de Australische deelstaat Victoria is dinsdag voor het eerst in meer dan twee maanden een vermoedelijk lokaal opgelopen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een dertiger. Hij keerde onlangs terug uit het buitenland en ging vervolgens twee weken in quarantaine in de deelstaat Zuid-Australië. Nadat de man negatief was getest, reisde hij door naar Victoria. Afgelopen weekend kreeg de man griepachtige verschijnselen.



Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is nog niet helemaal duidelijk wanneer hij uit quarantaine ging. De autoriteiten onderzoeken hoe de man besmet is geraakt.



Australië hield de uitbraak van COVID-19 grotendeels onder controle met strenge lockdowns, grenscontroles en snel bron- en contactonderzoek. In het land zijn in totaal minder dan 30.000 besmettingen en 1.000 coronagerelateerde sterfgevallen vastgesteld. Sinds het begin van het jaar werden op veel dagen geen nieuwe besmettingen vastgesteld.