Ook sterftecijfer van mensen onder de 80 keert terug naar oude niveau

Het aantal sterfgevallen is in alle leeftijdsgroepen weer teruggekeerd naar een normaal niveau. Dat was al zo bij de 80-plussers, maar vorige week ook bij mensen die jonger zijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Eerder dit jaar overleden wekenlang ongebruikelijk veel mensen van onder de 80. Dat kwam waarschijnlijk door het coronavirus.



Bij mensen van 65 tot 80 jaar was sinds eind maart sprake van oversterfte. Zo heet het als meer mensen overlijden dan te verwachten valt op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends. Vorige week was dat voor het eerst niet meer zo in de genoemde leeftijdsgroep en overleden zelfs iets minder mensen dan gebruikelijk.



Bij mensen van onder de 65 jaar was tussen begin april en begin mei sprake van oversterfte. Daarna daalde het aantal overlijdens weer. Vorige week lag het sterftecijfer in lijn met de verwachtingen.