Australische stad Sydney deels op slot vanwege deltavariant

1,2 miljoen vaccins moeten nog in CoronaCheck verwerkt worden

De gegevens van zo'n 1,2 miljoen vaccinaties zijn nog niet goed verwerkt in de systemen achter de app CoronaCheck. De komende dagen wordt volgens ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geprobeerd de gegevens van zoveel mogelijk mensen alsnog beschikbaar te maken. De gegevens van mensen die zijn geprikt bij de GGD zouden wel goed verwerkt moeten zijn.



Vanaf donderdag kan de app gebruikt worden binnen Nederland en vanaf 1 juli kunnen mensen de app ook gebruiken om te reizen binnen de Europese Unie. Wie aan de eisen voldoet, krijgt een groen vinkje. Daarvoor is het wel nodig dat alle relevante gegevens van de gebruikers beschikbaar zijn. Daar schort het nu nog weleens aan.



Gebruikers kunnen op drie manieren een groen vinkje krijgen. Het kan met een negatieve coronatest en vanaf 1 juli met een bewijs dat je een besmetting hebt doorgemaakt. De app kan ook gebruikt worden als vaccinatiebewijs. Daarvoor moet de registratie van een prik (bijvoorbeeld in de systemen van een dokter) verwerkt worden in het systeem achter de app. Dat is bij zo'n 1,2 miljoen prikken nog niet gebeurd, schat het ministerie.



Ongeveer 290.000 mensen hebben zelf aangegeven dat ze niet willen dat hun vaccinatie wordt doorgegeven aan het RIVM. De rest van de gevaccineerden is op een manier geregistreerd die niet verwerkt kan worden in de app. Het gaat om mensen die gevaccineerd zijn door hun huisarts of een arts in een instelling of ziekenhuis. Een rechtstreekse koppeling tussen de systemen van die artsen en de app bleek niet goed mogelijk.