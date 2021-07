Australische deelstaat meldt grootste aantal besmettingen dit jaar

De Australische deelstaat New South Wales heeft maandag het tot nu toe grootste aantal positieve coronatests van dit jaar gemeld. In totaal werden 116 inwoners positief getest. De afgelopen 24 uur werden 112 besmettingen vastgesteld die lokaal zijn opgelopen. Vier anderen liepen hun coronabesmetting in het buitenland op. Volgens de premier van de deelstaat, Gladys Berejiklian, zijn zeker 34 van de positief geteste personen in contact geweest met andere mensen binnen de gemeenschap.



In Sydney, de grootste stad in de deelstaat, is sinds eind juni een lockdown van kracht om een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus te bestrijden. Sinds halverwege juni een cluster van besmettingen werd ontdekt in Bondi, een voorstad van Sydney, zijn al 678 lokaal opgelopen coronagevallen vastgesteld. Tijdens een persmoment zei Berejiklian dat de komende dagen cruciaal zijn om te bepalen of de lockdown, die vrijdag afloopt, verlengd wordt.



Zondag meldde Australië het eerste coronagerelateerde sterfgeval van dit jaar. Het gaat om een vrouw van in de negentig uit Sydney. Zij zou niet ingeënt zijn geweest tegen COVID-19.