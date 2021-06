Asielzoekers met medische indicatie krijgen vaccin

Peru stelt aantal sterfgevallen drastisch hoger bij

In Peru zijn veel meer mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus dan de regering tot nu toe had gerapporteerd. Het gaat om meer dan 180.000 sterfgevallen, een kleine verdrievoudiging van de ruim 69.000 sterfgevallen die eerder gemeld werden.



De regering in Lima maakte de aanpassing op advies van een panel van nationale en internationale deskundigen, zei premier Violeta Bermúdez. Het land van ruim 32 miljoen inwoners haalt daarmee bevolkingsrijkere landen als Colombia en Argentinië in, en komt in de buurt van het nog grotere Mexico.