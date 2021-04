Leger Suriname ingezet bij coronacontroles

Suriname zet in de strijd tegen de verschillende varianten van het coronavirus ruim driehonderd militairen in. De soldaten gaan de politie, het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, een organisatie vergelijkbaar met de Nederlandse GGD, helpen.



Ook de kustwacht en de maritieme autoriteit worden ingezet om de controle te verscherpen, maakte minister van Defensie Krishna Mathoera maandag bekend. Een belangrijke taak voor de militairen is het bewaken van de grens met Frans-Guyana aan de oostkant van Suriname en de grens met Guyana in het westen. Het tegenhouden van Brazilianen blijkt een lastige zaak te zijn, omdat het grensgebied in het zuiden groot en moeilijk begaanbaar is. De afgelopen weken is gebleken dat vooral de Braziliaanse coronavirusvariant behoorlijk huishoudt in Suriname.



Het in de gaten houden van al het personenverkeer dat Suriname binnenkomt, is in de praktijk onmogelijk. Om toch zoveel mogelijk grip te krijgen op de stroom vanuit het zuiden komen er meer controleposten op de wegen naar Paramaribo en andere districten.