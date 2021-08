Scholen in VS negeren verbod verplichte mondkapjes

Scholen in de Amerikaanse staten Florida en Texas verzetten zich tegen het verbod van hun Republikeinse gouverneurs om mondkapjes voor kinderen en leraren verplicht te stellen, nu het aantal coronabesmettingen vooral in conservatieve gebieden met lage vaccinatiepercentages toeneemt.



Zo maakten scholen in de gemeente Broward in Florida dinsdag bekend dat ze een bevel zullen negeren van de Republikeinse gouverneur Rick DeSantis, dat de mondkapjesplicht in die staat verbiedt. Maandag gaven scholen in Dallas, Texas, al aan zich niets aan te trekken van het verbod op de mondkapjesplicht van de gouverneur van Texas, Greg Abbott.



De rebellie van de scholen in Florida en Texas is een reactie op de vele nieuwe coronagevallen die hun staten overspoelen. Schoolhoofden en leraren proberen scholieren te beschermen, ook omdat velen van hen jonger dan twaalf jaar zijn en zich derhalve (nog) niet kunnen laten vaccineren. Per hoofd van de bevolking hebben Florida, Louisiana en Arkansas momenteel het grootste aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten. Texas loopt niet ver achter. In Florida wordt bijna een op de drie ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt.



Desondanks heeft gouverneur DeSantis onlangs gedreigd salarissen in te houden van schoolfunctionarissen die zijn verbod op verplichte mondkapjes schenden. Die dreiging leidde tot een reactie van president Joe Biden. Via zijn woordvoerder gaf hij dinsdag aan dat hij overweegt schoolmedewerkers die hun salaris verliezen terug te betalen als DeSantis zijn dreigement doorzet.