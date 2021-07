Suriname versoepelt coronaregels en kort avondklok in met 3 uur

Surinamers mogen zich vanaf zaterdag weer tot 21.00 uur in de avond op straat begeven. Dat is drie uur langer dan de afgelopen 2,5 maand het geval was. Het aantal mensen dat maximaal samen mag zijn, is van vijf naar tien gegaan.



Een andere belangrijke versoepeling is het weer openstellen van recreatieoorden, casino’s en andere gokgelegenheden, meldde de Surinaamse regering zaterdag. Verder krijgen studenten van het middelbaar onderwijs de gelegenheid toetsen te maken.



Het aantal coronabesmettingen en overlijdensgevallen in Suriname vertoont al enkele weken een dalende trend, al waren er de laatste week nog dagen dat het aantal positief geteste personen juist weer hoger was dan de dag ervoor. Het aantal doden lag de afgelopen dagen tussen de een en vijf per dag. Gemiddeld worden rond de dertig patiënten per dag verzorgd op de intensive care.