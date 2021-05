Opbrengst Giro555 voor coronabestrijding valt tegen

De opbrengst van de actie van Giro555 om armere landen te helpen in hun strijd tegen COVID-19, levert nog relatief weinig geld op. Van afgelopen woensdag tot zondagavond is 1 miljoen euro ingezameld. "In de afgelopen vijf jaar is dat op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit eerder zo laag geweest", zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo.



De Samenwerkende Hulporganisaties, die via Giro555 geld inzamelen, benadrukken echter dat het belangrijk is om de armere landen te helpen. "Wij kunnen straks allemaal ingeënt zijn. Maar als de rest van de wereld niet gevaccineerd kan worden, krijgen we corona nooit onder de knie."



Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor slachtoffers van de pandemie en vaccinatiecampagnes in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting over het belang van vaccinaties gegeven en misinformatie bestreden.