Het ministerie van Volksgezondheid is vrijdag een kleinschalige campagne gestart waarmee 65-plussers worden opgeroepen om vaccinatieafspraken in te plannen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat iedere 65-plusser die nog geen afspraak heeft gemaakt dit weekend zich nog telefonisch bij een GGD meldt.Personen die geboren zijn in 1955 of daarvoor kunnen ook een afspraak maken via. Wie geboren is tussen 1956 en 1960 kan geen online afspraak maken bij de GGD. Deze mensen worden of zijn al uitgenodigd voor een vaccinatie door de huisarts. De huisartsen krijgen binnenkort vaccins geleverd om de laatste mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960 uit te nodigen. Zodra dat zover is, krijgen deze mensen bericht van hun huisarts.