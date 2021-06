Aantal nieuwe coronabesmettingen Sydney blijft toenemen

Een dag nadat de Australische miljoenenstad Sydney voor twee weken in lockdown is gegaan, hebben de autoriteiten van New South Wales zondag dertig nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee komt het aantal besmettingen als gevolg van een uitbraak met de zeer besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant (betavariant) op 110. Een dag eerder werden 29 positieve testresultaten gemeld. Er zijn ongeveer 52.000 mensen getest in de grootste stad van Australië.



"Gezien hoe besmettelijk deze stam van het virus is, verwachten we dat het aantal gevallen in de komende dagen waarschijnlijk zal toenemen tot boven wat we vandaag hebben gezien. Omdat we zien dat mensen die in thuisisolatie zitten helaas anderen al hebben besmet met wie ze contact hebben gehad", vertelde staatspremier Gladys Berejiklian van New South Wales, waar Sydney onder valt, op een persconferentie.