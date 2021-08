Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is stabiel

Weer twee weken avondklok in Sint-Maarten

In Sint-Maarten geldt vanaf zondag voor twee weken een avondklok vanaf 23.00 uur. Dat is een gevolg van een forse toename van het aantal coronabesmettingen in het land. Vrijdag waren er 187 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog 81. Een week daarvoor betrof het 49 personen.



Om verdere besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen, gaat het nachtleven op slot. Eigenaren van nachtclubs, discotheken en beachclubs krijgen de komende twee weken de tijd om een goed werkend controlesysteem in te voeren, dat ervoor moet zorgen dat alle mogelijk besmette personen geweerd worden uit het uitgaansleven.



Dat heeft minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar Ottley vrijdagavond (lokale tijd) laten weten. In een videoboodschap aan de bevolking stelde hij dat Sint-Maarten in oorlog is met het virus. Hij deed een dringend beroep op de mensen die zich nog niet hebben gevaccineerd om dat alsnog te doen.



Het aantal mensen in het land dat is gevaccineerd, is niet groot. Van alle volwassenen is minder dan de helft een of twee keer gevaccineerd. Er liggen twaalf patiënten in het ziekenhuis met COVID-19. Volgens Ottley is de situatie erg spannend omdat ook in het Franse deel van het eiland en op de omringende eilanden relatief veel coronapatiënten zijn opgenomen. Dat betekent dat er nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn als er geen plaats meer is in het ziekenhuis in Sint-Maarten.