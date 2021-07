Helft van Franse bevolking is volledig gevaccineerd

Een op de twee Fransen is volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het vaccinatietempo in Frankrijk versnelt nu de omstreden gezondheidspas in het land een feit is en ook een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel wettelijk is geregeld.



Vorige week zijn 4,7 miljoen coronaprikken gezet. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt van de "beste week sinds de start van de vaccinatiecampagne". De eerste Fransen werden in december vorig jaar ingeënt.



De vaccinatiebereidheid is groter nu het overheidsbeleid is gewijzigd. Dat focust zich sinds kort op het verhogen van de vaccinatiegraad. President Emmanuel Macron kondigde twee weken geleden een vaccinatieplicht in de zorg aan en het gebruik van een gezondheidspas die aantoont of iemand is gevaccineerd, negatief is getest of recent is hersteld. Hiertoe werd besloten nadat minder mensen zich hadden laten inenten en het aantal coronabesmettingen was gestegen.



De gezondheidspas is sinds 21 juli verplicht voor bezoekers van grote evenementen en culturele instellingen. Vanaf augustus moet de pas op meer plekken worden getoond, bijvoorbeeld in de horeca, grote winkelcentra en langeafstandstreinen. De invoering van de pas heeft geleid tot grote protesten.