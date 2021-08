Aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames stijgt weer op deel Antillen

Op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten neemt het aantal coronabesmettingen sinds enkele weken flink toe. Ook het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis stijgt. Volgens experts is de zeer besmettelijke deltavariant verantwoordelijk voor de toename.



Op het kleinere Bonaire blijft de verspreiding met zestien besmettingen op zo'n 20.000 inwoners relatief beperkt. Sint-Eustatius en Saba kennen al vele maanden geen besmettingen meer. Daarentegen waren er op Curaçao woensdag 548 besmette personen op een bevolking van 160.000 inwoners. In het ziekenhuis liggen 21 coronapatiënten, van wie vijf op de intensive care. Ter vergelijking: drie weken eerder waren er nog 48 geïnfecteerden, lagen vier patiënten in het ziekenhuis met COVID-19 en niemand op de intensive care.



Aruba, met ongeveer 100.000 inwoners, doet het procentueel slechter. Het eiland kende woensdag 630 besmettingen en negentien ziekenhuisopnames, waarvan vijf op de intensive care. Zo'n drie weken eerder ging het om 158 besmette personen, negen opnames en vier patiënten op de intensive care. Op St. Maarten (44.000 inwoners) waren er 132 besmette personen, drie weken eerder waren dat er nog 44. Dertien personen met corona liggen in het ziekenhuis, tegenover twee personen drie weken eerder.



De minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid van Sint-Maarten Omar Ottley noemt de situatie verontrustend en stelde woensdag dat het land over moet gaan op strengere maatregelen als de trend zich doorzet. Ook op Curaçao en Aruba lijkt de invoering van strengere maatregelen onafwendbaar.