Aandeel Indiase variant in Nederland blijft stabiel

Het percentage mensen dat besmet is met de Indiase variant is in ons land al vier tot vijf weken stabiel. "Onder de 0,5 procent van de coronagevallen wordt door deze variant veroorzaakt. Dat percentage stijgt of daalt niet", zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken tegen RTL Nieuws.



Het RIVM houdt door middel van een wekelijkse steekproef in de gaten hoe de verschillende coronavirusvarianten zich in Nederland verspreiden. "We monitoren het erg goed. Reizigers uit India worden bijvoorbeeld getest", zegt Reusken. "We zien in Nederland nu nog niet wat we in Engeland zien."



In Engeland neemt de Indiase variant, ook wel deltavariant genoemd, de overhand. Het land is druk bezig met vaccineren, maar toch stijgt het aantal besmettingen in hoog tempo. Dat komt doordat de Indiase variant 40 tot 50 procent besmettelijker is, zegt Reusken.