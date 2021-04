Ziekenhuizen schalen steeds meer reguliere zorg af

De reguliere zorg wordt in de Nederlandse ziekenhuizen steeds verder afgeschaald, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In meerdere ziekenhuizen worden alleen nog operaties uitgevoerd die binnen twee weken moeten plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.



Operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden, worden in veel ziekenhuizen uitgesteld. Het daarbij ook om hartoperaties. Van code zwart, een situatie waarin ziekenhuizen moeten kiezen tussen patiënten voor een plek op de ic, is vooralsnog geen sprake.



Volgens het LCPS is de situatie "absoluut zorgwekkend". Toch is er volgens de woordvoerder ruimte voor kleine versoepelingen, omdat de gevolgen daarvan pas over drie tot vier weken zichtbaar zijn in de ziekenhuizen. "Dan zitten we hopelijk niet meer in deze pittige situatie. Het allerbelangrijkste is nu dat iedereen zo snel mogelijk de eerste prik krijgt."