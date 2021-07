50 coronapatiënten meer in ziekenhuis, grootste toename sinds mei

Ziekenhuizen hebben in een dag het totale aantal opgenomen coronapatiënten met vijftig zien toenemen. Dat is de grootste stijging sinds 10 mei.



In totaal liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Ook de instroom van nieuwe patiënten met COVID-19 is relatief hoog. Op verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 54 patiënten bij, het grootste aantal sinds 5 juni. In totaal liggen daar nu 277 coronapatiënten.



Op de ic's werden negen mensen binnengebracht, het grootste aantal sinds 10 juni. Met 84 ernstig zieke coronapatiënten in totaal is de bezetting daar nu op hetzelfde niveau als precies een week geleden.