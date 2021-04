44-jarige Britten aan de beurt voor coronavaccin

Ex-president Peru test positief ondanks voordringen voor vaccin

De voormalig president van Peru, Martín Vizcarra, is positief getest op het coronavirus, ondanks dat hij een half jaar geleden al is ingeënt. Vizcarra zou in oktober vorig jaar hebben voorgedrongen bij het krijgen van een vaccin, wat leidde tot een politieke rel in het land.



"Hoewel we voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het virus niet op te lopen, zijn mijn vrouw en ik positief getest op COVID-19. Mijn familie zit in isolatie. Laten we waakzaam blijven", schreef de oud-president zondag op Twitter.



Vizcarra werd eerder deze maand voor tien jaar verbannen van het vervullen van een openbaar ambt, nadat hij zijn macht zou hebben misbruikt om voor te dringen voor een coronaprik. Het Peruaanse congres besloot hem unaniem te verbannen. De veroordeling was onderdeel van een schandaal in Peru, waarbij meerdere overheidsambtenaren een coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm kregen, nog voordat dit middel beschikbaar was gesteld voor de hele bevolking. Vizcarra ontkende machtsmisbruik en stelde dat hij en zijn vrouw als vrijwilligers deelnamen aan vaccinproeven van Sinopharm. De universiteit die deze proeven organiseerde, heeft de bewering van Vizcarra ontkend.