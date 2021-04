35 nieuwe ic-opnames, kleinste aantal in maand tijd

Storing in de CoronaCheck-app is verholpen

De storing in de CoronaCheck-app waardoor niet iedereen een testbewijs kreeg dat toegang geeft tot een Testen voor Toegang-evenement is dit weekend verholpen. Testen voor Toegang meldt dat bezoekers die geen bewijs op hun app hadden ontvangen, wel met een geprinte QR-code naar uitjes konden.



Ook moesten 150 mensen langer dan een dag wachten op een sneltestuitslag, die normaal binnen een half uur bekend is. Dat kwam door een storing van een paar minuten bij Need Health Care, het bedrijf dat de testen uitvoert en verwerkt. Deze storing is eveneens verholpen.



De CoronaCheck-app, waarin een negatieve sneltestuitslag wordt omgezet in een QR-code die toegang verleent tot proefuitjes, had moeite met speciale tekens, zoals spaties of streepjes, in namen. Een achternaam als 't Hart werd niet herkend. Een woordvoerder van Testen voor Toegang laat weten dat het om uitzonderlijke gevallen ging.