Vluchtelingenteam later naar Spelen na positieve coronatest

Het olympisch vluchtelingenteam dat later deze maand meedoet aan de Olympische Spelen, gaat later dan gepland naar Tokio. De reis is uitgesteld nadat een teamfunctionaris in Qatar positief was getest op het coronavirus.



26 van de 29 sporters verblijven momenteel op een trainingskamp in Qatar, samen met tien van de elf functionarissen. De besmette functionaris is in quarantaine geplaatst en vertoont geen symptomen, aldus het internationaal olympisch comité (IOC).



Het team van vluchtelingen, dat meedoet onder de olympische vlag, bestaat uit sporters uit onder meer Syrië, Zuid-Soedan, Eritrea, Afghanistan en Iran. Het team is ongeveer drie keer zo groot als bij de vorige Zomerspelen, in Rio de Janeiro in 2016. De 29 atleten doen mee in twaalf verschillende sporten.



Het vluchtelingenteam komt tijdens de openingsceremonie als tweede het stadion binnengelopen, achter Griekenland, de oprichter van de Olympische Spelen.