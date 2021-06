VK meldt grootste aantal besmettingen sinds februari

Het Verenigd Koninkrijk heeft vandaag 11.625 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het grootste aantal sinds 19 februari.



Ook worden in het land langzamerhand steeds meer overlijdens gemeld. In het afgelopen etmaal stierven 27 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een toename van 44 procent ten opzichte van vorige week.



De deltavariant - voorheen de Indiase variant - wint terrein in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor neemt het aantal besmettingen er al weken toe.



In de ziekenhuizen is het nog relatief rustig, maar ook daar is een langzame toename van het aantal opgenomen patiënten te zien.