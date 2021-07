Mogelijk morgenavond nieuwe persconferentie kabinet

Naar aanleiding van de explosieve toename van het aantal positieve coronatests de afgelopen dagen, overweegt het kabinet nieuwe maatregelen in te stellen. Indien dat gebeurt, worden die maatregelen waarschijnlijk morgenavond toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).



Het kabinet is momenteel in afwachting van een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat werd gisteren gevraagd naar aanleiding van de toename van het aantal positieve tests en wordt naar verwachting morgenochtend besproken. Dan wordt besloten of er maatregelen nodig zijn en of er een persconferentie komt.