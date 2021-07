10,9 miljoen Nederlanders gevaccineerd in zes maanden

In België werden tussen 25 juni en 1 juli per dag gemiddeld 506 nieuwe besmettingen bevestigd, meldt VRT Nieuws . Dat is 52 procent meer dan de week ervoor.Vooral jongeren zouden besmet raken. Viroloog Steven Van Gucht nuanceert de stijging. "Het feit dat je nu vooral besmettingen ziet bij jongere mensen is een combinatie van nog niet volledig gevaccineerd zijn, een actief sociaal leven hebben en het feit dat ze zich nu massaal moeten laten testen om op reis te gaan", aldus de viroloog.Volgens Van Gucht kan België komende dagen nog een fellere stijging van de besmettingscijfers verwachten, maar zal het daarna wat uitvlakken. "Nu vergelijken we een week waarin er veel meer getest wordt met een week waarin er minder getest is. Die sprong in de cijfers maken we dus omwille van de zomervakantie. Binnenkort zal dat effect verdwijnen en zullen we een zicht krijgen op de reële trend."