Farmaceut Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-vaccin in Europa uit. Het moederbedrijf van het vaccin besloot dit op dinsdag nadat in de Verenigde Staten zes vrouwen een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes ontwikkelden. Of die klachten daadwerkelijk door het vaccin zijn ontstaan, wordt nog onderzocht. De VS besloot eerder op de dag al tot een prikpauze over te gaan.

De zes klachten werden ontdekt na het toedienen van ruim zeven miljoen Janssen-vaccindoses. Het gaat tot nu toe dus om ongeveer één melding per 1,17 miljoen prikken. De vrouwen zijn tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is overleden terwijl een tweede vrouw in kritieke toestand verkeert, schreef The New York Times dinsdag.

Johnson & Johnson stelt dat de gemelde trombosegevallen met de Europese toezichthouder EMA worden onderzocht. De farmaceut schort de uitrol van het vaccin voor onbepaalde tijd op. Johnson & Johnson stelt dat de maatregelen worden getroffen uit "extreme voorzichtigheid".

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) onderzoeken ook of de gezondheidsklachten een link met het vaccin hebben. Daarna zal worden bepaald of het vaccin weer mag worden gebruikt en of er bepaalde groepen moeten worden uitgesloten. Het is nog onduidelijk wanneer meer wordt bekendgemaakt.

Meerdere EU-lidstaten gingen over tot prikpauzes met het AstraZeneca-vaccin toen zeldzame trombose aan het licht kwam bij enkele personen die met dat middel waren ingeënt. De lidstaten hebben zich nog niet uitgelaten over mogelijke prikpauzes met het Janssen-vaccin. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vond het vrijdag nog "te vroeg" om conclusies te verbinden aan de mogelijk zeer zeldzame bijwerking.

Nederland ontving deze week de eerste 79.200 vaccindoses van het vaccin. Daarmee kunnen evenveel personen gevaccineerd worden, gezien maar één prik noodzakelijk is om het vaccin optimaal te laten werken. Bij de vaccins die op dit moment in Nederland gebruikt worden is een tweede prik nodig.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de EU de uitrol van het vaccin heeft gepauzeerd, dit gebeurt echter op initiatief van de farmaceut zelf. De informatie is gewijzigd.