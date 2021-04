Het argument van de burgemeesters van de grote vier steden om de terrassen te heropenen zodat enorme drukte in parken van dichtbevolkte steden voorkomen wordt, en daarmee eventuele besmettingen, houdt volgens het RIVM geen stand. "Dan zijn straks de terrassen en parken vol", vertelt RIVM-epidemioloog Susan van 't Hof in gesprek met NU.nl.

De burgemeesters van de vier grootste steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) deden vorige week de oproep om terrassen en andere buitenruimtes op een verantwoorde manier te heropenen. Dat zou "ongeregelde samenkomsten" tegengaan en dus besmettingen voorkomen.

Zondagavond bleek dat de geplande heropening van terrassen en de afschaffing van de avondklok op 21 april alsnog wordt uitgesteld, vermoedelijk naar 28 april. Het demissionair kabinet verschaft dinsdagavond meer duidelijkheid tijdens een persconferentie.

'Dat heropening terrassen besmettingen kan voorkomen is te eenvoudig gedacht'

Van 't Hof noemt de redenering dat besmettingen voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld het deels heropenen van terrassen "te eenvoudig gedacht". Volgens de epidemioloog moet het aantal contacten dat mensen hebben verminderd worden en draagt de heropening van terrassen daar niet aan bij.

De epidemiologische situatie is ook niet zodanig verbeterd dat versoepelingen mogelijk zijn, beargumenteert Van 't Hof. De expert erkent dat de op wekelijkse basis gemelde besmettingen stabiliteit toont, evenals de hoeveelheid ziekenhuisopnames, maar benadrukt dat de situatie in Nederland kwetsbaar blijft en er nog geen aanwijzingen zijn dat de situatie aan de beterende hand is. "Het aantal ic-opnames nam juist toe."

'Situatie is stabiel, maar het gaat absoluut niet goed'

"We bevinden ons nu op een soort plateau", aldus Van 't Hof. "De situatie lijkt stabiel, maar de cijfers zijn nog altijd hoog. Het gaat wat mij betreft helemaal niet goed. Dat de situatie in ziekenhuizen stabiel is, betekent niet dat het goed gaat; zij zitten tegen het randje van hun kunnen aan, de zorg moest al worden afgeschaald."

Dat de verwachte coronapiek van april tot dusver minder ernstig blijkt te zijn, is ook geen reden tot juichen, vervolgt de expert. "Als mensen zich minder goed aan de maatregelen houden, kan de échte piek op een later moment komen."

Aan het einde van de week wordt opnieuw warm weer verwacht, met veel zon en weinig bewolking. Van 't Hof hoopt dat Nederlanders dan minder massaal de parken opzoeken dan in voorgaande weken. "Blijf thuis of ga in je tuin zitten. Als je dat niet hebt, dan is dat even vervelend. Maar het aantal sociale contacten moet omlaag."