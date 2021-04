De afgelopen week zijn er 51.240 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, meldt het RIVM dinsdag. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van de week ervoor (48.186).

De stijging in het aantal positieve tests is opvallend, omdat minder mensen zich lieten testen. Het aantal afgenomen tests daalde afgelopen week naar 488.750 ten opzichte van 496.821 een week eerder. Het percentage positieve tests steeg daarmee van 8,9 procent naar 9,6 procent.

De grootste stijging deed zich voor bij jongeren. Bij kinderen van 13 tot 17 jaar steeg het aantal positieve tests met 15 procent, bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar was dat 5 procent. Bij tachtigplussers (15 procent) en kinderen onder de twaalf jaar (7 procent) is juist een behoorlijke daling te zien.

De afgelopen week werden er 1.700 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, waarvan 386 op de intensive care (ic). In totaal liggen er momenteel 2.554 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 4 minder dan een week geleden. De totale bezetting van de ic steeg iets, van 776 vorige week dinsdag naar 794.

Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van het coronavirus steeg eveneens. De afgelopen week lag dat cijfer op 176, een week eerder was dat 142.

In de veiligheidsregio's Limburg-Noord, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord werden de afgelopen week relatief veel positieve tests gemeld. In die regio's werden meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners positief getest, tegenover het landelijk gemiddelde van 294 per 100.000 inwoners. De voorgaande week lag het landelijke gemiddelde nog op 276 besmettingen per 100.000 inwoners.