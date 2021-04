De Braziliaanse variant van het coronavirus is bezig aan een opmars in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM dinsdag aan NU.nl na berichtgeving door de Volkskrant.

Eind maart werd bij 1,5 procent van de tests in de Nederlandse teststraten de Braziliaanse P1-variant waargenomen. Begin maart was dat aandeel nog 0,5 procent.

"Deze cijfers lopen altijd een week of twee achter, maar dat (1,5 procent, red.) is het cijfer van week twaalf", aldus een RIVM-woordvoerder. "We zien het aandeel van de Braziliaanse variant wel toenemen, als het ware de concurrentie aangaan met de Britse variant."

Het merendeel van de positieve tests in Nederland betreft nog altijd de Britse variant, die in "meer dan 90 procent" van de gevallen aangetroffen wordt.

Het RIVM maakt zich echter zorgen over de opmars van de Braziliaanse variant, omdat die meer resistent tegen vaccins lijkt en waarschijnlijk besmettelijker is. "Maar dat wil niet zeggen dat de vaccins helemaal niet werken. Er is meer onderzoek nodig om daar verder nog iets over te zeggen."

Volgens het RIVM worden andere varianten die wereldwijd zijn opgedoken, zoals de Zuid-Afrikaanse variant, in Nederland nog altijd nauwelijks vastgesteld.