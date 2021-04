De VS stopt tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van farmaceut Janssen, zo meldt The New York Times dinsdag op basis van overheidsbronnen. Nadat ongeveer zeven miljoen doses van het vaccin zijn toegediend, hebben zes vrouwen een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes ontwikkeld. Of die klachten daadwerkelijk door het vaccin zijn ontstaan, wordt nog onderzocht.

Het gaat tot nu toe dus om ongeveer 1 melding per 1,17 miljoen prikken. De zes betreffende personen zijn allemaal vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is inmiddels overleden en een tweede vrouw verkeert in kritieke toestand, aldus de functionarissen tegen de krant.

De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaan samen uitzoeken of de gezondheidsklachten een link met het vaccin hebben. Daarna zal worden bepaald of het vaccin weer mag worden gebruikt en of er bepaalde groepen moeten worden uitgesloten. Het is nog onduidelijk wanneer meer wordt bekendgemaakt.

De door de landelijke overheid gerunde vaccinatielocaties zullen het Janssen-vaccin in ieder geval voorlopig niet meer gebruiken. Daarnaast zijn er priklocaties die door de Amerikaanse staten zelf worden gerund. De overheid zal de staten oproepen om het coronavaccin uit Leiden tijdelijk niet te gebruiken, maar de staten mogen dat zelf bepalen.

Er waren in de VS eerder al meldingen over soortgelijke klachten die mogelijk met het Janssen-vaccin te maken hebben. Ook toen werd onderzoek gedaan, maar er werd geen verband aangetoond. Het kan ook om toeval gaan: als er miljoenen prikken worden gezet, kan het voorkomen dat een paar van die miljoenen mensen toevallig kort na de vaccinatie dezelfde gezondheidsproblemen krijgen.

Soortgelijke klachten bij AstraZeneca-vaccin

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) maakte vorige week bekend dat het genoemde ziektebeeld waarschijnlijk een zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is. Maar het gaat in dat geval om een vaccin van een andere fabrikant dat op een andere manier is geproduceerd.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, laat in een reactie weten van de gevallen op de hoogte te zijn. "We zijn ons ervan bewust dat deze bijwerkingen zijn gemeld bij COVID-19-vaccins. Momenteel is er echter geen duidelijk oorzakelijk verband tussen deze zeldzame klachten en het Janssen-vaccin aangetoond."

Het Janssen-vaccin is alleen in de Verenigde Staten in gebruik genomen. In Nederland is maandag de eerste levering van het Leidse bedrijf binnengekomen. Later deze maand wordt het Janssen-vaccin voor het eerst in Nederland toegediend.

