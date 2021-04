De politie heeft in een jaar tijd 112.975 coronaboetes uitgedeeld. Bijna twee derde van deze bekeuringen werd uitgeschreven voor het negeren van de avondklok, zo blijkt dinsdag uit jaarcijfers.

Andere boetes werden opgelegd vanwege onder meer groepsvorming en het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en publieke ruimtes.

Uit de cijfers blijkt dat er in totaal ruim 40.000 waarschuwingen zijn gegeven. In het afgelopen jaar zijn de meeste bekeuringen in de grote steden uitgedeeld. Ook heeft de politie daar de meeste waarschuwingen gegeven.

"Dit ligt voor de hand, want in grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland", aldus de politie. "Ook is er daarom in steden meer politie op straat."

In Amsterdam gaat het om ruim tienduizend boetes. Rotterdam zit daar met 9.180 iets onder. In de gemeente Delfzijl is in een jaar tijd maar één boete uitgedeeld.