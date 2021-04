Ziekenhuizen, huisartsen en de GGD's hebben vorige week zeker 318.850 doses van coronavaccins toegediend. Dat zijn er ruim 36 procent minder dan de half miljoen prikken die het demissionaire kabinet wilde laten zetten. De afname is het gevolg van de prikpauze en de beslissing om zestigminners het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen.

Door de prikpauze ontbreekt vijf dagen aan data van gezette AstraZeneca-prikken. Het ministerie houdt die aantallen sinds woensdag niet meer bij, omdat door de prikpauze onzeker is hoeveel AstraZeneca-vaccindoses zijn toegediend. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal prikken enkele tienduizenden hoger, het AD spreekt van 365.000 gezette prikken.

Tevens is het algehele vaccinatietempo gedaald. Vorige week werd nog iedere 0,7 seconden een prik gezet. Inmiddels gaat het om een prik per 0,9 seconden, zo blijkt uit cijfers van het coronadashboard van de overheid.

Het kabinet wil het tempo dit kwartaal opschroeven naar 2,5 miljoen prikken per week. Het is niet zeker of dat gaat lukken. Het RIVM vertelde eerder al in gesprek met NU.nl dat de vaccinatiecampagne vertraging zal oplopen. Andere farmaceuten zullen ervoor moeten zorgen dat iedereen voor de zomer ten minste een prik heeft gehad.

Voor deze week wordt vooralsnog ingezet op een half miljoen prikken. Er zijn zeker zo'n 3,2 miljoen prikken gezet, 800.000 minder dan de 4 miljoen doses waar het kabinet op hoopte.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) presenteren naar verwachting dinsdagavond tijdens de persconferentie een nieuwe vaccinatieplanning. Mogelijk worden dan ook versoepelingen aangekondigd, maar die kans is erg klein, bleek dit weekend na het Catshuisoverleg.

Nederland ontvangt meer vaccins, maar prikt minder

De prikpauze had nadelige gevolgen voor de vaccinatieplanning. Nederland besloot het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet te gebruiken in afwachting van een onderzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) en experts van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Toezichthouder EMA oordeelde dat een zeldzame vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes een extreem zeldzame bijwerking van het vaccin kan zijn. Vervolgens adviseerde de Gezondheidsraad zestigminners het vaccin niet meer toe te dienen. Het kabinet nam dat advies over.

Drie op de tien prikken liggen in de voorraadkast

Daardoor moesten tienduizenden prikafspraken worden verschoven. En terwijl minder doses werden toegediend, ontving Nederland juist flink meer coronavaccins. Tussen 29 maart en 4 april ging het om ruim 900.000 doses, een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande weken. Nieuwere cijfers worden dinsdagmiddag gepubliceerd.

In totaal heeft Nederland ruim 4,5 miljoen vaccindoses ontvangen. Drie op de tien prikken - zo'n 1,3 miljoen stuks - liggen echter nog in de voorraadkast. Het kabinet wilde juist het vaccinatietempo opschroeven door een kleinere voorraad aan te houden en meer mensen een eerste prik te geven. Inmiddels bungelt Nederland in de EU qua gezette prikken weer onderaan.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat vorige week ruim 318.000 vaccinaties waren uitgevoerd. Daarbij zijn vijf dagen aan AstraZeneca-vaccinaties echter niet meegeteld. Het is niet duidelijk hoeveel prikken met AstraZeneca zijn gezet. Deze informatie is toegevoegd.