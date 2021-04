Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 925 miljoen euro in de private stichting Open Nederland gestort om sneltests beschikbaar te maken voor evenementen. Op welke manier de overheid gaat controleren hoe dit geld wordt besteed, is echter onduidelijk en niet transparant, blijkt dinsdag uit onderzoek van Follow the Money (FTM).

Volgens het onderzoeksplatform ontbreekt toezicht op de stichting. Uit de statuten blijkt dat er geen raad van toezicht is en dat ook informatie over transparantie, verantwoording en eisen voor de besteding ontbreekt.

Stichting Open Nederland krijgt het volledige bedrag tot haar beschikking, bevestigt het ministerie in gesprek met FTM. De drie bestuurders mogen naar eigen inzicht bepalen hoe het geld wordt besteed. Ook mogen zij hun eigen beloning vaststellen.

Experts noemen deze structuur in gesprek met FTM "hoogst ongebruikelijk en niet transparant". Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zegt tegen FTM dat het zorgelijk is dat de activiteiten van de stichting niet te controleren zijn. "De stichting is ook niet gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en er is geen rechtsbescherming bij de bestuursrechter."

Ministerie noemt constructie 'bewuste keuze'

Het ministerie laat in een reactie aan NU.nl weten dat de constructie een bewuste keuze is geweest aangezien Nederland in een crisis verkeert. "Omwille van de snelheid is hiervoor gekozen", aldus een woordvoerder. Op andere vragen wil het ministerie niet ingaan.

Het ministerie van VWS en de Stichting Open Nederland wilden ook niet op verdere vragen van Follow the Money reageren.

Het demissionaire kabinet begint deze maand met proeven met toegangstests om bezoeken aan onder meer musea, dierentuinen, theaters en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Bezoekers kunnen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland een sneltest ondergaan. Bij een negatief resultaat mogen zij naar binnen. Er moeten dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn.