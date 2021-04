De kinderen die vorig jaar in groep 8 van de basisschool zaten, hebben een lager advies voor de middelbare school gekregen dan de achtstegroepers in de jaren ervoor. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doordat hun eindtoets niet doorging vanwege de corona-uitbraak. Het advies kon niet naar boven worden bijgesteld.

Zo'n 55 procent van de kinderen kreeg vorig jaar het advies vmbo-gt (gemengd-theoretische leerweg)/havo, havo, havo/vwo of vwo. Een jaar eerder was dit ruim 58 procent, en het jaar daarvoor ook. De resterende 45 procent kreeg een advies tot aan vmbo-gt, terwijl dit in de jaren ervoor ruim 41 procent was.

De daling is vooral te zien bij meisjes. Door het schrappen van de eindtoets hadden zij niet de kans om het advies op te krikken. Ook bij leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen is het advies gedaald. Hoe lager het inkomen van de ouders, hoe lager het gemiddelde advies van de kinderen, concludeert het CBS.

In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.

Een hoger advies is geen garantie voor succes, benadrukt het CBS. De onderzoekers zien dat bijvoorbeeld terug aan de kinderen van wie het advies in 2016 werd verhoogd na de eindtoets. Drie jaar later zat een op de vijf op een lager niveau dan het uiteindelijke advies.