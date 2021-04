In Europa zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, meldt AFP maandag. Het Franse persbureau telde alle overleden coronapatiënten in het werelddeel. Het zijn de aantallen die zijn bijgehouden door de afzonderlijke landen. In Europa wonen circa 746 miljoen inwoners.

De zwaarst getroffen landen, met meer dan 100.000 overleden coronapatiënten, zijn het Verenigd Koninkrijk (127.100), Italië (ruim 114.000) en Rusland (103.000). Daarna komen Frankrijk, Duitsland en Spanje. In deze zes landen viel bijna 60 procent van alle geregistreerde coronagerelateerde sterfgevallen in Europa.

Een kanttekening bij de cijfers is dat Rusland minder overleden coronapatiënten doorgeeft dan dat het land daadwerkelijk heeft. Afgelopen december gaf vicepremier Tatiana Golikova toe dat het werkelijke aantal ongeveer drie keer zo hoog lag, op dat moment op 186.000. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in Rusland 103.000 inwoners aan COVID-19 zijn overleden, maar andere cijfers ontbreken.

Als naar de landen buiten Europa wordt gekeken, telt de Verenigde Staten nog steeds het grootste aantal coronagerelateerde sterfgevallen ter wereld (560.000), gevolgd door Brazilië (350.000) en Mexico (bijna 210.000).