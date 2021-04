Het kabinet gaat per week bekijken of de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld met de heropening van de terrassen. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) maandag gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Dinsdag bespreekt het kabinet welke coronamaatregelen wel of niet worden verlengd. Dat wordt 's avonds in een persconferentie bekendgemaakt.

Het kabinet overwoog eerder de terrassen vanaf 21 april te heropenen, maar dat voornemen lijkt van de baan. "Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT", zei Grapperhaus.

Het kan nu nog niet, omdat het te veel mensen op de been brengt, zegt de minister. "Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren. Het OMT zegt dat we nog even moeten volhouden. Heel even is in elk geval korter dan een maand."

Het uitstellen van versoepelingen is volgens Grapperhaus een ontzettend moeilijk probleem, omdat bij een groot aantal Nederlanders een soort coronamoeheid heerst. "De teleurstelling begrijpen we. Vorige week zagen we een lichtpunt en een paar dagen later was dit lichtpunt toch een beetje minder zichtbaar."